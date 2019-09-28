2019桃園農業博覽會28日登場，農業結合５大亮點，是全台唯一全園區碳認證博覽會，展現藍海經濟、智慧農耕、零廢循環、實境解謎，規畫５大主題專區、16個展館，蔡英文總統參加開幕典禮，與市長鄭文燦共同歡迎全台民眾造訪參觀。

蔡英文表示，桃園利用城市的年輕活力，以行動向國人傳達桃園農業博覽會的精采，從走訪農村故事館與創新農機館可觀察到台灣農村的精采故事，以及農業發展製造成果，其中台灣小型農機更廣受世界的喜愛，已外銷至無數國家，創造出近百億的價值，顯示出台灣農業絕對有能力走向國際。

鄭文燦說，桃園農博5大主題展區場館皆有特色，例如農事生產專區的「原民物產」，用台灣輪廓構成展區，展現16個原民族群文化；「米的集會所」可讓市民朋友了解米食文化，進而推廣水稻文化。在智慧科技專區方面，「魚的新世界」更結合環保再利用及科技創新手法，介紹台灣傳統與現代漁業的創新與突破，非常有魅力，值得大家一來再來。

(中時 )