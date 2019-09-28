民進黨前黨主席許信良今出席民進黨全代會時，被問到蔡英文總統及前行政院長賴清德「蔡賴配」時表示，「很好搭配，確保勝利」；可以鞏固蔡總統支持度；「我想蔡賴配是一個能確保2020選勝的最佳保證」。

許信良被問到，賴清德對選情加分時表示，「我想可以鞏固目前蔡總統支持度」；賴清德在綠營裡面，有其特殊支持者。

許信良說， 目前看來，蔡總統選情非常好，但不能大意，「我覺得蔡賴配最能鞏固勝利、 確保勝利的最佳保障」。

許信良呼籲，還是不能大意，過去半年變化非常大，選情變化很難講，他也不能低估國民黨總統參選人韓國瑜的庶民的力量，庶民到底有多大爆發力很難講，但不能低估韓國瑜，民進黨不能過分樂觀。

被問到前副總統呂秀蓮參選；他說，「呂副是一個很有個性的人，很難讓她不選，但是你說她能獲得多少票？我是存疑」。

被問到要不要去勸退？他說，「我想很多人勸她了，陳水扁也公開媒體上呼籲」；至於是否會威脅蔡總統？他說， 「我個人覺得威脅不大 。」

(中時 )