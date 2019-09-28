基隆豪大雨淹水 林右昌取消法國行明返台 14:452019/09/28 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市長林右昌（左）取消法國行，29日上午將返台坐鎮。（許家寧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆地區27日起下起間歇性豪大雨，導致八堵車站前、中和路等地淹水，七堵的時雨量更達91毫米，市長林右昌27日出國參訪歐洲法國，原本預計10月9日返台，但因第18號颱風米塔28日形成，林右昌決定29日上午返台坐鎮。 林右昌原本要進行為期近半個月的歐洲法國行，怎料27日前腳才剛出國，基隆就適逢大雨，28日更有颱風形成，不少網友在臉書社團上批評林右昌「只顧減肥！」，林右昌遂負責任地，決定29日上午緊急返台坐鎮，平息民怨。 (中時 ) #法國 #基隆 #歐洲 #颱風 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆河沿岸 議員批平行時空 04:102019/09/24 地方新聞 基隆港區 闖進2動力飛行傘 04:102019/09/24 地方新聞 基隆潮藝術27日登場 打造港口藝術村 16:462019/09/24 旅遊 出國跨年熱門地揭曉！這些人氣城市還有便宜機票可搶 00:152019/09/25 旅遊 基隆城市再造 潮藝術27日登場 04:102019/09/25 地方新聞 兩岸史話－防禦法軍各搞各的 官員好尷尬 04:092019/09/27 兩岸藝文 千萬別帶「小試用包」出國！醫師親授旅行保養秘訣 19:272019/09/27 美妝 拚經濟 法國計畫推百億歐元減稅措施 22:262019/09/27 財經 兩岸史話－安平港無險可守 靠炮台護安危 04:092019/09/28 兩岸藝文 和平島古城巡禮 基隆開講 04:102019/09/28 地方新聞 生活熱門新聞 打擊萬惡肥胖！ 研究發現喝這飲料可輕鬆燃脂 - 生活 幾億人都錯了？ 這樣散步動脈硬化更糟！ - 生活 妻產後拒行房...夫疑戴綠帽 過來人揭真相 - 生活 往生者收不到錢？命理師曝少了這個動作 - 生活 注定总统命？他曝韩国瑜这天起大翻身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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