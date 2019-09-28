基隆地區27日起下起間歇性豪大雨，導致八堵車站前、中和路等地淹水，七堵的時雨量更達91毫米，市長林右昌27日出國參訪歐洲法國，原本預計10月9日返台，但因第18號颱風米塔28日形成，林右昌決定29日上午返台坐鎮。

林右昌原本要進行為期近半個月的歐洲法國行，怎料27日前腳才剛出國，基隆就適逢大雨，28日更有颱風形成，不少網友在臉書社團上批評林右昌「只顧減肥！」，林右昌遂負責任地，決定29日上午緊急返台坐鎮，平息民怨。

(中時 )