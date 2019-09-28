靈鷲山佛教教團今（28日）、明（29日）2天舉辦第2屆觀音文化國際論壇。（葉書宏攝）

靈鷲山佛教教團今（28日）、明（29日）2天舉辦第2屆觀音文化國際論壇。（葉書宏攝）

靈鷲山佛教教團今（28日）、明（29日）2天舉辦第2屆觀音文化國際論壇。（葉書宏攝）

靈鷲山佛教教團今（28日）、明（29日）2天舉辦第2屆觀音文化國際論壇，今年從多樣性的「觀音文本」出發，探討觀音信仰的脈絡與演變，並連結文化藝術與AI科技，跳脫一般佛教學術研究的框架，帶領大眾從不同角度認識觀音菩薩，感受「人間處處是觀音」的慈悲精神。

新北市長侯友宜、前內政部長李鴻源、前法務部長葉金鳯、新北市民政局長柯慶忠、貢寮區長施玉祥、北京鼎元國際藝術館館長方怡、社團法人中華維鬘學會理事長卓元信等紛紛出席，侯友宜代表市府接受靈鷲山首座釋了意法師致贈的感謝狀。另外，無法到場的普陀山佛教協會送上賀電，祝福論壇圓滿成功。

侯友宜歡迎來自日本、尼泊爾、大陸北京等地的學者專家蒞臨台灣。他說，從小拜觀音，觀音無所不在、很自在，每個人只要找到心中的那一座觀音，內心就能安定。他會秉持觀音精神實踐慈悲，照顧市民過好日子，謝謝大家都是他的觀音。

觀音菩薩是靈鷲山開山住持心道法師學佛修行的學習對象，也是靈鷲山四眾弟子的精神信仰，其「千處祈求千處應」的慈悲精神，一直為人所敬仰。教團幾十年來不遺餘力保存、推動與弘揚觀音文化，為接引更多人親近觀音，繼山上多羅觀音、十一面觀音、毗盧觀音後，去年聖山寺金佛殿再添「千手觀音彩銅雕像」與周圍108尊彩銅雕觀音像，象徵著對眾生永恆的守護。

世界宗教博物館館長、身兼全球百八觀音文化總會會長的陳國寧說，2018年在世界宗教博物館舉辦「觀音緣‧無盡藏，觀音緣‧普世之光--百八觀音與林健成先生紀念特展」，與第1屆觀音文化國際論壇，深入淺出地帶領民眾感受佛法的妙化萬千，及「心和平」的全新境界，也為展覽藝術注入更多宗教信仰的學術底蘊。

今年在新北市政府指導下，續辦第二屆論壇，邀請日本、尼泊爾、大陸及台灣等9位國際級觀音研究學者、專家齊聚一堂，包括：日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師、尼泊爾蓮華研究中心主席理事長蘇仁德啦曼•巴哲拉查瑞亞博士（Surendra Man Bajracharya Ph.D）、空中大學及覺風佛教藝術學院講師郭祐孟、當代日本著名佛學家中村薰博士、國立歷史博物館教授蔡耀慶、日本同朋大學佛教文化研究所研究員周夏、中華維鬘學會名譽理事長鄭振煌、靈鷲山佛教教團宗委釋恆明法師、當若科技藝術共同創辦人周杰璁。

2天論壇共9場專題演講與2場綜合座談，內容主題豐富多元，並請到國際藏傳佛教研究暨佛教圖像學專家立川武藏教授與談，與會者收穫滿滿。現場還安排電子觀音籤抽籤，結緣「豬年祈福卡」；百八觀音文化藝術展示，套書、唐卡、觀音御守等創意十足；在抄經台上書寫《般若波羅蜜多心經》，靜心同時淨心，不論想從哪個面向了解觀音，都能獲得大大滿足。

民政局長柯慶忠表示，今、明2天論壇將進行9場專題演講與2場綜合座談，內容包括文獻學、佛教藝術、民俗文化與人類學、書法、佛本經典、唐卡研究及AI觀音等專家學者探討，現場還安排電子觀音籤抽籤，結緣「豬年祈福卡」；百八觀音文化藝術展示，套書、唐卡、觀音御守等創意十足；並在抄經台上書寫《般若波羅蜜多心經》，靜心同時淨心，帶領民眾從不同面向認識觀音菩薩。

(中時 )