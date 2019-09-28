警方不費一槍一彈查獲葉男擁槍自重。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭警分局偵查隊接獲線報，指稱一名葉姓男子擁槍自重，並有改造販賣槍枝案件，員警兵分多路持搜索票分別至新竹縣山區、桃園市龍潭區等地執行攻堅，不費一槍一彈當場制伏葉男，查獲改造槍枝2支、子彈22顆、改造槍械相關工具1批等犯罪證據，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

警方專案小組在嫌犯住處發現葉男平日使用的車輛，埋伏守候遲遲等不到他出門，考量男子情緒易怒且擁槍自重，員警不敢大意，經現場周邊勘查確認，發現葉男在臥房睡覺，刑事警察局支援除暴特勤隊就攻堅位置，旋即通報所有警力進行攻堅逮捕，過程不費一槍一彈，成功制伏葉男。

員警在葉男睡覺床邊發現一把已經上膛的槍枝，另在住處搜索後查獲其他槍彈、槍枝改造工具一批，警方對於他有製造、改造販賣槍彈給不特定人士之嫌，目前仍積極持續追查販賣槍彈流向以及有無涉及其他刑案。

(中時 )