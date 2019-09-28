國民黨總統參選人韓國瑜近來聲勢下滑，不過這時卻有宗教人士雪中送炭！據媒體報導，悟覺妙天所領導的「國會政黨聯盟」（簡稱：國會黨），將力挺韓國瑜到底！

據港媒《中評網》報導，國會黨主席悟覺妙天表示，2020大選是藍綠對決，「國會黨」會挺國民黨的韓國瑜。

妙天也指出，韓粉有200萬人，這些人未必都是認同國民黨人，所以政黨票或將挺「國會黨」。還有很多韓粉是從民進黨出來，不可能再去投民進黨，他們也會投給「國會黨」。所以「國會黨」有信心成為國會第三黨。

(中時電子報)