震撼！妙天表態：將力挺韓國瑜 14:382019/09/28 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜近來聲勢下滑，不過這時卻有宗教人士雪中送炭！據媒體報導，悟覺妙天所領導的「國會政黨聯盟」（簡稱：國會黨），將力挺韓國瑜到底！ 據港媒《中評網》報導，國會黨主席悟覺妙天表示，2020大選是藍綠對決，「國會黨」會挺國民黨的韓國瑜。 妙天也指出，韓粉有200萬人，這些人未必都是認同國民黨人，所以政黨票或將挺「國會黨」。還有很多韓粉是從民進黨出來，不可能再去投民進黨，他們也會投給「國會黨」。所以「國會黨」有信心成為國會第三黨。 文章來源：中評社網站 (中時電子報) #2020大選 #總統 #妙天 #韓國瑜 #國民黨 #國會黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 靠權鬥春藥，國民黨選情別想回春 04:102019/09/24 時論廣場 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 「台灣媽祖」挺韓當總統！私下有料一面曝光 22:212019/09/24 娛樂 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… 00:032019/09/26 娛樂 國民黨慰留郭董 自抓毒蛇咬屁股 04:102019/09/26 政治要聞 遭泛藍排擠 郁慕明強調新黨是深藍 04:102019/09/26 政治要聞 韓30年前論文被開箱 台教會驚：神預言反送中！ 10:512019/09/26 政治 國民黨慰留郭台銘 陳宏昌痛批：有夠噁心！ 13:562019/09/26 政治 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 吳敦義：國民黨與郭仍有兩岸和平共同目標 12:302019/09/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ - 政治 打臉黃光芹 張善政前幕僚還原事實真相！ - 政治 震撼世界！最新街頭民調 韓以這比數輾壓眾人 - 政治 韓黑嚇傻！這3招一出 韓將逆轉勝？ - 政治 震撼！妙天表態：將力挺韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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