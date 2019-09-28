今年是中共建政70週年，但美陸因為貿易戰關係緊張，陸駐美大使館26日舉行的國慶酒會中，僅派出副助卿層級官員，美方官員也未公開致詞，讓這場是理應大肆慶祝國慶酒會黯然失色，外界認為美方明顯有意降溫美陸關係。

據中央社報導，陸駐美大使館26日的建政70週年國慶酒會，遍邀美國官員、各國使節與智庫學者、僑界人士。但據了解，出席的美方官員層級遠較過往低。據出席酒會的人士透露，今年美方出席的最高層級為國務院國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）與白宮國安會主任，較去年低。而據大陸駐美大使館網站中，除了前美駐陸大使芮效儉（Stapleton Roy）之外，並未明確指出有哪些美方官員參加酒會。

儘管美國總統川普多次公開強調與中國國家主席習近平的深厚友誼，但川普上任後，出席大陸國慶酒會的層級年年下降。2017年時，第一女兒、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）偕同丈夫、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）共同出席陸國慶酒會，與來訪的陸國務院副總理劉延東互動密切。

2018年，現已升任白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）當時以白宮國安會資深主任身分出席，並且公開發表談話。陸駐美大使館也在臉書宣揚，展現美陸關係友好。

但今年狀況明顯降溫。與會人士觀察，今年出席人數較去年少，氣氛也明顯較往年降溫，與會的美國官員多是自己聚在一起閒聊，和陸官員互動冷淡。與會人士甚至透露，陸駐美大使崔天凱在介紹賓客時，一改外交慣例，先介紹立場親陸的前美駐陸大使芮效儉後，才介紹現任美方官員。

分析認為，在美陸關係緊張之際，急於在貿易戰中求勝的川普政府並未派出高階官員與會，顯然是希望能為即於10月舉行的美中貿易談判造成壓力；不過，美方選擇讓低層級代表出席這個對大陸至關重要的大日子，雖然反映了美方的立場，但也可能激化北京的不滿。

(中時電子報)