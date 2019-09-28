工程人員緊急到場搶修。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

被吊車應聲拖拉扯斷的路旁電線桿，從基座處斷裂，一根橫倒在馬路中央、另外一根往路旁草叢中倒下，所幸並未波及、傷及行人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

離譜兩光司機！64歲洪姓男子，26日中午駕駛吊車行經彰化縣二林鎮南安路時，因忘記將吊臂收下，導致吊臂直直地拉扯到半空中的電線，應聲將路旁兩支電桿扯斷，所幸並未造成人員受傷。警方到場排除事故，並依違反《道路交通管理處罰條例》開出罰單，司機將被裁罰3千至9千元罰金。

芳苑分局五組組長歐銘輝表示，吊貨車因吊臂勾到電線、扯斷電線桿，但電線並未斷裂；吊臂未收已違反《道路交通管理處罰條例》第30條，車輛裝載整體物品超高，將依法開罰3千元到9千元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

64歲洪男開著載運板模的吊貨車，從巷弄要右轉出南安路時，應聲扯斷路旁兩根電桿；其中一根直接從接近基座處斷裂、橫倒在路中央，另一根則直直倒向路旁草叢，同樣也在接近基座處斷裂，可見當下拉扯力道之大。

附近住戶表示，當時只聽到一聲砰！巨大聲響，隨即停電，聲響太大、大家都嚇壞了，衝出門一看才發現有輛吊車將電線桿扯斷！造成附近1戶民宅停電，另一支電桿則影響到中華電信與第四台線路，已有工程車緊急趕到現場搶修。

(中時 )