台科大數位所教授黃國禎，用心教學並關懷學生，深受學生的愛戴。（台科大提供／李侑珊傳真）

台灣科技大學數位所講座教授黃國禎透過翻轉教室、遊戲式數位學習、行動數位學習等創新教學策略，提升學生課堂參與度並培養自主學習能力，目前已協助全台超過300所中小學進行教學創新，傑出的研究成果與教學推廣，翻轉台灣教育現場，榮獲教育部108年師鐸獎肯定。

台科大校長廖慶榮表示，黃國禎教授無論在翻轉學習、行動學習及數位式遊戲學習領域的學術研究成果是世界頂尖的，不只熱衷研究，更用心教學。他將教學與科技結合，設計多樣化創新教學模式，改變傳統「老師講、學生聽」的上課方式，讓學生藉由遊戲、競賽、互動討論，增加學習樂趣，提升課堂參與度和學習熱情，非常受到台科大學生的喜愛。

黃國禎教授表示，一開始進行遊戲式學習是因為遊戲代表一個情境，能讓學生們更身歷其境。以前聽老師講歷史故事，學生可能沒什麼感覺，只覺得多了很多要背的東西，考試考完就忘光了；若把歷史故事結合遊戲情境，讓學生體驗故事過程，例如讓學生跟著孔子周遊列國，在遇到困難挑戰時，學會孔子為什麼當初要講這些話，學生不只覺得很有趣，更能感受到孔子學說的偉大。

黃國禎說，培養出具有終身自主學習能力的學生，是他從事翻轉教學的目標與初衷。傳統教學最大的問題在於學生參與度不夠，若學生上課只是坐在台下聽講、回家自己做報告，便難以從課程中體會追求知識的樂趣，更不懂得如何運用知識，畢業後更不願意繼續學習。

為了改變傳統教育，黃國禎開始嘗試翻轉教學，他將課程內容錄成影片讓學生課前預習，課堂則保留許多時間和學生互動，規劃各式遊戲與競賽，像是讓學生設計課程相關的遊戲、互相出考題作答等。透過各種創新的活動設計帶領學生一起解題，一同探討專業知識並完成作品，讓上課不再走馬看花，可深入且透徹地學習，隨著學生參與度變高，也越能從課堂中獲得樂趣，有所收穫。

近年來，黃國禎積極將行動科技結合各種學習策略的教學概念向下扎根，已輔導近100所國中小學，並且協助超過200所高中職發展創教學設計，影響超過20萬名學生、6000名教師，受到教師與學生熱烈的迴響，帶動台灣科技化創新教學的風潮。

獲得師鐸獎的肯定，比獲得研究獎項更開心。黃國禎不只是傳遞專業知識，熱愛教學，也喜歡在與學生相處過程中分享一些待人處事的道理跟原則，他更關心學生的生活狀況。對學生而言，他不只是在課堂授課，也是可以分享心事與生活困境的良師。黃國禎說，很多大學生碰到問題不願意向老師求助，但老師其實是最有能力協助他們的人，因此他平時花很多時間和學生相處，當學生碰到困難才會信任他，願意找他協助。

黃國禎表示，唯有充滿熱忱且不斷成長老師，才能帶來教育的創新活力，為國家培養優秀的人才。在大學任教將近30年，仍對教學充滿熱忱，他認為老師是需要不斷追求進步的職業，必須持續學習新知，並且在教學中融入創新內容。他說，每年都會面對新的學生與新的挑戰，若能以學生的成就為成就，同時不斷追求進步，就不會感到倦怠。

(旺報 )