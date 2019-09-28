蔡英文出席後援會 向支持者拜託3件事 15:212019/09/28 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統28日出席「2020蔡英文總統連任全國獅友北部後援會成立大會」。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統致詞結束後，現場支持者一齊高喊「蔡英文凍蒜！」，力挺蔡總統在2020大選中順利連任。（張鎧乙攝） 蔡英文總統28日出席「2020蔡英文總統連任全國獅友北部後援會成立大會」，蔡致詞時向在場支持者呼籲，希望拜託幫忙三件事，一、要協助宣揚政績，告訴大家政府的努力，二、一定要澄清假訊息跟謠言，這些問題傷害台灣民主與選舉，最後要團結，因唯有團結才能撐住外在來的壓力與挑戰，不論是台灣派、中華民國派還是中華民國台灣派，大家都要團結。 (中時 ) #台灣 #中華 #蔡英文 #民國 #中華民國 也許您會感興趣 推薦閱讀 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 明年大選三腳督 蔡英文飛龍在天 10:312019/09/24 政治 蔡英文論文風波 近5百萬選民認為有問題 11:592019/09/24 政治 韓最認同中華民國 支持度僅二成八 12:262019/09/24 政治 蔡論文風波 他稱：近5百萬選民認為有問題 13:352019/09/24 政治 勇鷹高教機出廠 蔡：377億元訂單在台灣完成 15:332019/09/24 政治 蔡英文論文風波 600萬選民認有問題 04:092019/09/25 兩岸新聞 兩岸是小英的未爆彈 04:102019/09/25 時論廣場 蔡英文的民調為何屹立不搖 04:092019/09/26 論壇廣場 總統府公布蔡英文博士論文 網友笑：盒子比原稿重要？ 21:112019/09/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ - 政治 打臉黃光芹 張善政前幕僚還原事實真相！ - 政治 震撼世界！最新街頭民調 韓以這比數輾壓眾人 - 政治 韓黑嚇傻！這3招一出 韓將逆轉勝？ - 政治 震撼！妙天表態：將力挺韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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