蔡總統致詞結束後，現場支持者一齊高喊「蔡英文凍蒜！」，力挺蔡總統在2020大選中順利連任。（張鎧乙攝）

蔡英文總統28日出席「2020蔡英文總統連任全國獅友北部後援會成立大會」，蔡致詞時向在場支持者呼籲，希望拜託幫忙三件事，一、要協助宣揚政績，告訴大家政府的努力，二、一定要澄清假訊息跟謠言，這些問題傷害台灣民主與選舉，最後要團結，因唯有團結才能撐住外在來的壓力與挑戰，不論是台灣派、中華民國派還是中華民國台灣派，大家都要團結。

(中時 )