全球台商夾道、熱烈歡迎韓國瑜到場。（袁庭堯攝）

台商代表獻上吉祥物，預祝韓國瑜明年打選「包中」。（袁庭堯攝）

韓國瑜親自授旗給各洲台商代表，也互相打氣。（袁庭堯攝）

全球台商後援會百人代表28日齊聚國民黨高雄市黨部，成立「韓國瑜全球海外台商後援會」。韓國瑜感謝台商不遠千里來高雄給予支持響應穿雲箭，也呼籲台商發揮影響力，替國民黨重返執政拉票。

活動一開始，不斷有台商推著行李進場。韓國瑜抵達現場時，更掀起一陣高潮，室內騎海飄揚。各地台商熱情地報上返台國家，有巴西、貝里斯、巴拉圭、模里西斯、哥斯大黎加、瑞典、阿根廷、紐西蘭等地，也有不少台商強調坐了幾十小時的飛機、一落地就趕來高雄。韓國瑜也給予熱情回應，感謝台商們心繫台灣。

韓國瑜表示，三年多來台灣人過的很辛苦，給了民進黨機會，但換來太多失望。他強調，「讓人民安居樂業」本該就是超越藍綠的最終目的。台灣明明有外匯存底4600億美金世界第四、銀行海外存款38兆元、人民儲蓄率世界第七等傲人成績，但國內現況卻是經濟疲軟、外交困頓、兩岸關係緊張、人才流失，「台灣從來沒有一刻這麼危險！」。

韓國瑜強調，國民黨必須記得過去失敗時、過得多辛苦、辜負多少人民的期待。未來若再起，一定要替人民謀求更好的生活，國家傲然於國際。2020大選必須要爭取總統、立委雙贏。

「若重返執政，國民黨一定傾聽民意，和民眾站在一起，絕對不會有絲毫驕傲的心！」韓國瑜強調，2020大選將會再擦亮中華民國的招牌。

後援會成立大會上，國民黨高雄立委參選人及現任立委們幾乎全數到場支持。韓國瑜一一授旗給各大洲後援會代表，全場更高聲合唱《中華民國頌》、《愛拼才會贏》，眾人握手道別時也相約明年1月11日後總統府見。

(中時 )