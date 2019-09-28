軍公教年改釋憲案，大法官會議結果於今年8月23日出爐。(資料照片 林偉信攝)

今天是928教師節，被年金改革的教育人員快樂不起來！台大法律系教授李茂生說，他難捨可假借學術之名，從事社會服務的工作，也無法接受交棒後的空虛，所以至今仍待在教職。他還向行政院政務委員林萬億嗆聲，他要苟延殘喘，用最後幾年證明自己不會被年金制度改革打倒。

李茂生身為大學教授，今逢教師節在臉書上小小抒發個人感懷。他說，最近一直有個奇妙的感覺，好似自己已經逐漸脫離學術界。現在仍舊眷戀於教授職位，其個人動機僅在於兩個因素。

一是無法斷然放棄假學術之名，從事社會服務的工作。真的很難割捨。一直不願交棒的原因不在於不信任後手，而在於他無法忍受交棒後的空虛。

二是他「苟延殘喘」，企圖用最後的幾年，向林萬億(前年改會執行長)說，「你無法用年金制度改革打倒我的」。

李茂生有關年改的說法，有網友留言質疑，「你支持小英，卻又如此的在意年金！」李茂生回應表示，他沒有支持小英，他只支持自己。他指出年改的盲點，年金制度確實必須改革，卻沒有留意到大學教授的特殊性。「縱然如此，我還是支持把我往地獄打的年金改革。然後，在這種不可逆的現實中，盡己身之力，尋求解脫之途，這錯了嗎？」李茂生如此說道。

(中時電子報)