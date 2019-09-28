為了衝刺2020大選，民進黨今天全代會選在創黨的圓山大飯店舉行，邀請資深黨員、創黨工作小組成員及歷任黨主席出席；適逢今也是民進黨33歲生日，蔡英文總統與黨主席卓榮泰一起切蛋糕，氣氛感人，營造大團結。

此外，被民進黨新潮流系開除的創流大老洪奇昌也出席，心結很深的前後任行政院長游錫堃、蘇貞昌也站在一起，看到資深老黨員代表回娘家，臺下的民進黨秘書長羅文嘉還紅了眼眶。

主持人、立委張宏陸及劉世芳表示，民進黨創黨精神沒有改變，在大家的努力下，離目標愈來愈近，他們領大家高喊2020競選口號，「台灣要贏，世代共贏」。

民進黨主席卓榮泰也上台頒發感謝狀給20名資深黨員代表，李明華、吳秋穀、曾廷常、邱庚祥、溫明星、李春成、游振亮、黃天福、陳光華、林振東、薛必移、林建寶、侯遠智、張瑞源、蘇敏雄、周平德、柯明珠、董倫擇、彭富鈺、陳彥斌。

(中時 )