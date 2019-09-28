文華國小舉行路跑，為校慶揭開序幕。（桃園市教育局提供／甘嘉雯桃園傳真）

文華國小舉行路跑，為校慶揭開序幕。（桃園市教育局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市龜山區的文華國小29日舉辦「文華起跑 啟動全運」的20周年校慶系列活動，從路跑熱鬧開場後，將持續至10月6日的校慶暨社區聯合運動大會，教育局長高安邦表示，對文華國小建設陸續挹注約1億3000萬元，改善學校各項軟硬體設施，包括幼兒園專科教室暨活動中心新建工程、全校智慧教室建置、廁所環境改善、體育教學設備、行動教學設備建置、管樂團樂器汰舊換新等，尤其，新落成之綜合教學大樓暨非營利幼兒園，解決文華國小教學空間不足問題。

文華國小創新求變、追求卓越的專業堅持，與教導孩子儲備多元關鍵能力的專業熱情，致力於多元特色發展，管樂團及足球隊，屢獲佳績；在深耕閱讀教學方面，連續6年獲教育局閱讀推動績優學校，各項辦學成效豐碩，深得家長、社區及地方仕紳的高度肯定。

高安邦表示，文華國小是龜山區優質的學校，路跑活動，除了慶祝文華國小20周年生日外，對於即將舉行的全國運動會，也期盼文華國小的師生及社會大眾們養成運動的好習慣，更鼓勵大家積極參與及關心108年全國運動會各項賽事。

(中時 )