為協助青農拓展大賣場通路，農委會積極洽談通路業者一同合作，自今年8月底至11月共計8個周末，選定中部以北大潤發及家樂福等通路做為展售據點，超過400位青農參與展售。28日、29日在家樂福三重重新店舉行現場販售及農委會主委陳吉仲線上直播購等活動，共32位青農參與活動，期望建立更多元行銷管道。

農委會表示，去年調查青農返鄉務農初期經營需求，以通路為最大宗，因此於去年與通路業者合作，媒合青農產品在大潤發、頂好及全家便利商店等通路上架，銷售額達到5千萬元以上。今年擴大與大賣場通路合作，藉由在大賣場出入口處進行青農假日展售市集，期盼讓消費者更認識3章1Q及國產優質農產品。

農委會指出，透過每場的展售機會，增加媒合上架的機會。後續亦將於10月5日、6日大潤發彰化員林店、10月12日、13日家樂福內湖店、10月19日、20日大潤發桃園平鎮店、10月26日、27日家樂福新北蘆洲店、11月2日、3日大潤發桃園八德店、11月9日、10日家樂福松山三民店都有展售場次。

農委會特別說明，本次活動由主委陳吉仲與金牌主持人王裕仁（土豆仁）共同在農委會臉書上直播，和民眾互動，並推銷在地優質農特產品。配合慶祝9月28日教師節，現場農特產品憑教師證享5折優惠，歡迎大家假日來現場及網路採買。

為解決青農產品行銷的問題，農委會積極規劃行銷技巧培訓相關課程及企業媒合採購的機會，於台北希望廣場、圓山花博、國道服務區道農市集及農民直銷站等多處且定點式提供小農自產自銷之平台，持續擴充青農行銷通路。

(中時 )