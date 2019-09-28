民進黨今天下午全代會登場，蔡英文總統在活動致詞前，先在通訊群組跟大家說她對這次大選的想法；她說，「我要謝謝三年多來，所有提醒、批評、鞭策民進黨的人。政府應該為勞苦人民而存在。我們也不斷將這句話轉化成具體的政策。」

總統指出，這次全待會除了將介紹提名的所有立委候選人外，她也會以總統候選人的身分，向大家報告我對這次大選的想法。

她說，四年前，她以總統候選人的身分告訴大家，如果人民讓民進黨執政，就要全力以赴，完成對人民的承諾。

她說，執政三年有成。民進黨改善長期積弊，讓施政成果有感。年金改革、經濟結構、社會安全、國家安全，都開始有了成績。

她指出，「但是，我知道這些還不夠，也可以再更好」。去年九合一選舉的敗選，讓我深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，有一些人還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。

她強調，每天的行程中，也經常從人群中聽到很多朋友跟我說「總統，加油」。大家的疼惜我知道，謝謝大家能夠理解政府的努力和心意。

總統表示，「未來，我也需要你的加入，請加入我們的直播，聽我的完整演說，給我和我們的立委候選人一個鼓勵，我們會一起打拚，我一定會加油」。

(中時 )