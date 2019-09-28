童綜合醫院研發3套桌遊。（陳淑娥攝）

高齡化是全球共同面臨的問題，童綜合醫院為防止老人失智，研發3套桌遊，28日舉行發表暨懷舊遊園會，上百名長者共襄盛舉，紛紛躍躍欲試，不但玩出興趣還要比輸贏，更能從遊戲中學習到正確的衛教知識。

童綜合醫院副院長許弘毅表示，今年正式發展樂齡桌遊特色，首次跨界合作，醫護人員透過專業培訓與富邦人壽志工資源整合，期望藉由桌遊將健康飲食、運動健身、居家安全等衛教資訊推廣至社區鄰里。

桌遊活動暨懷舊遊園會共邀請百餘人參加，長者一起動腦、動手玩回憶，現場還有套圈圈；楊女士表示，接觸桌遊才幾個月，發現社區的老人都很有興趣，會要比輸贏，感覺都年輕了起來。

3套預防失智桌遊包含＜飲食碰碰樂＞，讓老人家認識飲食健康；＜歡樂過佳節＞讓大家知道預防失智也要運動；＜居家安全你我安心＞則是讓民眾重視居家安全，避免傷害的發生。

本次富邦人壽與童綜合醫院、家寶基金會、童綜合醫院失智共照中心，攜手舉辦「預防失智桌遊發表暨懷舊園遊會」，邀請在地民眾混齡組隊同樂玩桌遊，希望透過趣味桌遊，讓社區居民動腦動手遠離失智。

(中時 )