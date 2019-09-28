香港9/28金鐘添馬公園集會直播

今日是香港2014年違法佔領行動（佔中）的5周年，當年積極主導該活動的民間人權陣線已申請今晚在港島區舉行集會。鑑於大陸「十一」國慶已近，香港警方不敢掉以輕心，今日凌晨起展開部署，至中午時分香港中聯辦與金鐘政府總部前已有3架水炮車及4架銳武裝甲車，中聯辦前並已架設拒馬嚴陣以待。

民陣將於今晚7時在添馬公園集會，集會獲警方發出不反對通知書，時間由下午3時至晚上10時。由於今天是著名的香港佔中運動5周年，加上大陸「十一」國慶臨近，香港民陣預備以周末的大規模活動為反送中抗議造勢，將於今晚7時在金鐘添馬公園舉行「反抗威權，迎接黎明」集會。

港警在中聯辦與政府總部都部署了水炮車與銳武裝甲車。（圖／星島網）

《東網》報導說，另有網民發起「光復香港連儂革命」，於今日下午4時由維園到金鐘架設張貼民主標語的連儂牆，之後再築起人鏈，目標是「貼爆港島區，遍地開花連儂文宣」。

《明報》指出，為防範各項抗議活動衝擊政府官署，港警進行積極部署。早上10時半左右已有市民見到警方3輛水炮車及4部銳武裝甲車，在交通警及警車開路下，由東區走廊北角碼頭往西行。到中午時分，其中一輛水炮車和一架裝甲車停於金鐘政府總部，另外兩輛水炮車停於西環中聯辦附近嚴陣以待。

報導說，警方今晚部署大約3000警力防範，因集會時間在晚上，按過去經驗晚間較常出現衝擊，而集會地點附近有「高風險建築物」如政府總部、警總等，必須提高戒備部署。

(中時電子報)