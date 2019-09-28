北市1名16歲的L姓富二代，因對性事好奇想要破處，日前瞞著家人前來萬華地區，並找上1名28歲的越南籍女子，以3600元性交易，但兩人事畢後卻遭警方查獲，富二代滿臉尷尬，家人來幫他繳罰金時也是難以置信，而越籍賣淫因此未成年發生性行為，還多吃上一條違反兒少性剝削防制條例官司，被捕時也是一臉無奈。

據了解，L姓富二代住信義區豪宅，家裡從事貿易生意十分富有，他因對性事好奇嚮往，日前前往艋舺公園一帶，與在小巷內站壁的越籍女子對上眼，雙方後來講好價錢，接著前往附近的旅館辦事。

自認「轉大人」成功的少年事畢後，喜滋滋地從旅館內走出，但卻碰上巡邏警方，因兩人神色有異攔下盤問，由於無法抵賴，少年及越女最後只能坦承性交易。

兩人被帶回警局後，警方發現少年只有16歲，依法通知家長，按違反社維法裁處1500元，少年家人獲知他獨自跑到萬華買春十分驚訝，鐵青著臉辦好相關手續，接著火速開著名車將他載走。

越籍女子則是以觀光名義來台，私下從事賣淫，她獲知嫖客未滿18歲，還要多吃1條官司時，也是張大眼睛相當無奈，嘀咕：「根本看不出來！」後被依違反兒少性剝削防制條例送辦。

(中時 )