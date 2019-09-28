北市議員戴錫欽質疑，台北市236所學校與台電簽訂的契約容量，每年「未用多付」電量約21萬瓩，加上「超約附加」每年約2萬5346瓩，形同每年浪費4600萬元，要求教育檢討調升或調降各校合理的契約容量。不過，教育局澄清，每年都會檢討契約容量，但就像手機話費，很難每月精準，一般若6至9月超約附加電量在10％以內、另9個月都在契約容量內，就是「最適容量」，如有過高或過低再予以調整。

用電大戶如學校的電費計算方式和一般家庭不同，家庭用戶只計算用電度數，但用電大戶則需訂定契約容量，也就是如果實際用電較契約容量少，仍照契約容量收費，超約用電則需加收超約附加費。

戴錫欽指出，教育局今年5月與台電開會，重新檢討各校契約容量，台電建議調高其中35所的契約容量，如此一來每年可節省410萬元，另放寬契約容量若超用5％以內，免算超約附加費。但戴錫欽指出，台電建議的契約容量是用電高峰6、9、10月的的平均值，等於其他月份用電根本未達契約容量，但仍要繳契約容量的費用。

不只如此，戴錫欽進一步調閱資料更發現，台北市236所學校從2018年9月至2019年8月，各校未用多付部分約有21萬4337瓩，超約附加部分則約2萬5346瓩，以夏季每瓩電費166.9元、冬季223.6元平均值195.25元計算，等於每年因未用多付，浪費4184萬9229元，超約附加也多花了494萬8807元，加總約4679萬8106元，每校每年平均要浪費19.8萬元。

不過，教育局主任祕書陳素慧解釋，每年教育局都會與台電重新檢討各校契約容量，例如12個月內都沒超過契約容量，就可調降，但就像一般人繳交手機話費，很難算到「剛剛好」100％精準，才會有超用附加或未用多付的狀況；但事實上，有時用電高峰月份超用10％以內，仍比調高契約容量划算，但若比例更高或月份更多，則需考慮是否整個調高契約容量。

陳素慧也強調，校園電費主要仍希望節能減碳，先透過校園綠屋頂、灑水等方式，讓室溫降到28度左右，教室內再開冷氣，以全面節省電費。

(中時 )