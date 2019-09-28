曾在韓國知名選秀節目《Produce 101》第二季擔任饒舌導師的Don Mills，被爆出因想逃避兵役，竟然故意增胖，事情被爆出後因此被判刑，演藝事業也跟著重創，身高184公分的他，故意將自己養成116.7公斤，達成BMI超過韓國法定34.4的替代役標準來逃避兵役。

Don Mills故意將自己養胖，讓自己的BMI高至超過標準為了逃避兵役。（圖／翻攝自Don Mills臉書）

據韓國媒體D社報導，Don Mills從2013年起一直開始拖延入伍時間，先是因為刺青被判定為3級現役後，又找各種理由、疾病、資格証，到30歲才正式入伍當兵，直到近期才被爆出2018年他當時參加兵役體檢時，為了逃避現役入伍而故意增肥，因此被判1年刑牢，緩期2年。

他從2017年6月開始，重訓並增大食量、服用蛋白質補充劑等增重來讓自己在健康檢查時能更重，將自己從3級兵役調至更高等級的4或5級，已達成不用當兵的條件。最後他在2017年7月12日的兵役體檢中，BMI值為34.4，被判定為4級，僅需要服替代役，但卻因故意增肥被揭穿，而被判定有罪，最後重新以陸軍現役入伍服役，並將依兵役法服役18個月。

(中時電子報)