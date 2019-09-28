台南市警六分局員警在聯合勤務結束後前往聯外道路執行取締酒駕勤務。（警方提供／洪榮志台南傳真）

台南市警方為防制酒後駕車引發交通事故造成民眾身體、財產嚴重損害，27日晚間利用棒球場職棒比賽人潮眾多的機會，集結第一、第二、第三、第四、第五、第六、永康等分局及保安大隊、交通大隊合計64名警力，在球場旁的停車場，由警六分局長陳建民主持聯合勤教，除展現警方強力取締酒駕的決心，也要求員警遇有駕駛拒絕停車受檢，應依法蒐證逕行舉發，千萬不要追車。

陳建民在勤教中特別提醒員警，如果遇到可疑交通違規攔查不停，蒐證後依道路交通管理處罰條例第60條及61條逕行舉發；如於設有酒測告示攔查點駕駛拒絕攔查，經蒐證後，也依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款逕行舉發，千萬不要追車，才能確保本身及民眾安全。

此外，還應擺放及收拾路檢裝備，落實交管；攔查時不要將頭、手伸進駕駛座位內，並請民眾下車受檢，引擎要熄火；查獲犯嫌更需落實搜身，避免遭受攻撃。

勤教結束後，警六分局18名出勤員警，即前往聯外道路中華西路與健康路口路檢，本日勤務共取締酒後駕車1件1人，成效良好。

台南市警局長周幼偉表示，取締酒駕勤務，未來將更密集、強度更強，警方會設法強化執法密度及廣度掃蕩酒駕，去除酒客「不會這麼倒楣碰上警察攔查」的僥倖心態；同時，警方也提醒民眾酒後改搭計程車、公車等大眾運輸工具返家，或與同桌友人約定「指定駕駛」，以及多多運用「代叫計程車」等觀念，希望軟性宣導、硬性執法雙管齊放的策略下，徹底杜絕酒後駕車案件，達到酒駕零容忍的目標。

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(中時 )