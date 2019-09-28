台南市警方為防制酒後駕車引發交通事故造成民眾身體、財產嚴重損害，27日晚間利用棒球場職棒比賽人潮眾多的機會，集結第一、第二、第三、第四、第五、第六、永康等分局及保安大隊、交通大隊合計64名警力，在球場旁的停車場，由警六分局長陳建民主持聯合勤教，除展現警方強力取締酒駕的決心，也要求員警遇有駕駛拒絕停車受檢，應依法蒐證逕行舉發，千萬不要追車。
陳建民在勤教中特別提醒員警，如果遇到可疑交通違規攔查不停，蒐證後依道路交通管理處罰條例第60條及61條逕行舉發；如於設有酒測告示攔查點駕駛拒絕攔查，經蒐證後，也依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款逕行舉發，千萬不要追車，才能確保本身及民眾安全。
此外，還應擺放及收拾路檢裝備，落實交管；攔查時不要將頭、手伸進駕駛座位內，並請民眾下車受檢，引擎要熄火；查獲犯嫌更需落實搜身，避免遭受攻撃。
勤教結束後，警六分局18名出勤員警，即前往聯外道路中華西路與健康路口路檢，本日勤務共取締酒後駕車1件1人，成效良好。
台南市警局長周幼偉表示，取締酒駕勤務，未來將更密集、強度更強，警方會設法強化執法密度及廣度掃蕩酒駕，去除酒客「不會這麼倒楣碰上警察攔查」的僥倖心態；同時，警方也提醒民眾酒後改搭計程車、公車等大眾運輸工具返家，或與同桌友人約定「指定駕駛」，以及多多運用「代叫計程車」等觀念，希望軟性宣導、硬性執法雙管齊放的策略下，徹底杜絕酒後駕車案件，達到酒駕零容忍的目標。
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(中時 )
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