高鐵南延屏東斥資554億元，外界質疑錢要從哪裡來，恐債留子孫，行政院長蘇貞昌今天表示，500多億分十年編列並不是很重的負擔，國家要建設就要有魄力、遠見，這不但不會債留子孫，而是建設留子孫，因此所帶來的發展和效益，讓區域平衡，讓軌道運輸升級，是非常重要的事。

蘇貞昌指出，過去沒有做，使得地方失衡，譬如過去重大建設，尤其交通建設，沒有到屏東，屏東的人口就從他當縣長時的90萬人，到現在剩下82萬，「你就知道這些錯誤的政策帶來的後果，都是在日後看得見的。」

至於外界批評全案快速拍板，蘇貞昌說，四條路線都經過可行性評估，採取「左營案」，就是從各方面的評估可行才來做。至於要到小港機場有高雄捷運紅線可以到，高雄市區如果還讓高鐵又重新挖地下進入，要拆多少房子，尤其是大樓，到時候所帶來的抗爭和人民的財產損害衝擊，那是一個不得了的工程。

蘇貞昌說，西部高鐵、東部快鐵就缺屏東這一塊把它連起來，有屏東才有台東，他從台灣尾縣長做到台灣頭，從地方做到第二次當行政院長，覺得規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，希望大家支持。

高雄市政府對於未選擇「高雄車站案」表達遺憾，蘇貞昌說，高市府9月10日派代表出席屏東說明會時對四條路線持開放態度，若現在又倒過來講其他的話，還是尊重專業選擇才對。

(工商 )