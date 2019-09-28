去年花蓮觀護盃冠軍寶島夢想家28日總算在預賽最後1場開胡了，靠著羅素攻下21分，陳世念也拿17分，夢想家94比83力退僅剩6人可用的美國隊，有驚無險以1勝3敗戰績、B組第4晉級，29日上午9點將爭搶今年第7位置。

「畢竟我們今年面臨新教練與新戰術，還須調適習慣時間，無論如何這次觀護盃，對我們而言，是個不錯的經驗，」田壘表示，「我們也才一起練球1個月，還需繼續檢討改進，輸贏對我們來說仍很重要，明天我們仍將全力以赴。」

上季ABL因傷打打停停的「少俠」田壘，28日難得上場打了22分鐘，拿下8分、3籃板及3助攻，看來逐漸擺脫傷痛陰影，不過他在賽後一進休息室，馬上就開始冰敷左腳踝，「我的左踝狀態比去年好多了，發作起來也沒去年那麼嚴重。」

至於夢想家今年找來測試的羅素、布巴羅兩名洋將，田壘表示，假如跟上季洋將比較，這兩名新洋將確實有落差，「儘管繼續磨合下去會怎樣，目前還不知道，這些還是交給教練團與管理階層考慮，但整體而言，我仍感覺不太順暢。」

田壘不僅打了22分鐘，更吞4犯，讓他賽後不禁開玩笑表示，「現在裁判尺度不一樣了嗎？怎麼我一碰到對方就吹，看來我要好好習慣了。」當問他上次在上午9點比賽是何時，他笑著說，「大概是國中吧！我想是種精神上的考驗。」

28日場上另外一個焦點，則是才跟夢想家簽約的紀松佑，貢獻10分的他賽後表示，自己因為受傷與當兵，整整離開籃球場快要1年時間，「但我仍把夢想家當作自己最後一次機會，為了爭取加盟，我甚至整整減重了10公斤。」

(中時電子報)