鑽愛永恆，情牽一生！台中市東勢區108年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，28日在東勢國小禮堂舉辦，194對結縭超過50至80年的老夫老妻，上台接受表揚與祝福。

翁培真表示，今年接受表揚有橡樹婚（結婚80年）1對、白金婚(結婚70年)3對、鑽石婚(結婚60年)59對、金婚(結婚50年)131對，每一對夫妻相互扶持超過50年、甚至80年，婚姻經營必需夫妻同心、同甘、共苦，一步一腳印走過來，希望社會大眾能學習伉儷們攜手白頭的感情及對維繫家庭的付出，共創和樂社會。

活動序幕由2對高齡92歲白金婚伉儷與貴賓進行切蛋糕祝福儀式，白金婚代表是來自上城里張興發、張巫玉英伉儷及劉日通、劉余阿葉伉儷，兩對佳偶結褵70年，是「執子之手，與子偕老」最佳模範。

現場邀請每對伉儷偕同家屬，一一上台表揚頒獎及愛的合影，記錄經典而永恆的畫面，見證伉儷們超過半世紀愛情，現場氣氛歡樂且幸福洋溢。

2019年東勢區的金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，由台中市都發局局長黃文彬在場向伉儷們獻上敬意與祝福，並與區長翁培真共同頒贈獎牌，立委江啟臣、市議員冉齡軒等各里里長、嘉賓均到場與會。

(中時 )