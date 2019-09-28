新竹美展在剛整修完工的新竹縣美術館頒獎，入選作品得主多要做塑膠椅。（羅浚濱攝）

新竹美展在剛整修完工的新竹縣美術館頒獎，場地新穎，但沒有專業舞台。（羅浚濱攝）

2019新竹美展得獎作品已在縣、市文化局展出，28日在剛整修完成的新竹縣文化局美術館頒獎，場地新穎，但沒有專業舞台，讓部分得獎人坐塑膠椅，是美中不足之處。18年來未開放其他縣市藝術家參賽，與台中大墩等美展相比，有很大改進空間。

新竹美展由縣、市政府聯合主辦，去年在市文化局演講廳頒獎，場地不大，但至少不用像以前一樣坐「冷板凳」。今年在縣文化局美術館頒獎，佳作以上有四方椅可坐，入選得主只能坐塑膠椅。

張姓得獎者說，台中大墩等大型美展頒獎典禮，主辦單位事前都會通知得獎人是否帶家人出席？是否參加晚宴？讓藝術家倍受尊重，與家屬共享得獎榮耀。

反觀新竹美展，18年來頒獎場地都不大，主辨單位只寄1張典禮邀請函，不會事先告知，得獎人帶家人來也常沒地方坐，典禮結束直接發給餐盒就「功德圓滿」。

新竹地區藝術家得新竹美展，作品入選沒獎金不來領獎情形，司空見慣，28日頒獎最受矚目的竹塹獎，攝影類得主彭寶全竟也未出席領10萬元大獎。

更重要的是，新竹美展是目前唯一限定參賽者須住居新竹地區，外縣市藝術家不能參賽的美展，格局不大，作品似也難登國際之堂。縣文化局長田昭容說，這些意見都會做為新竹美展未來改進的參考。

今年最年輕竹塹獎得主是，水彩類17歲新竹女中呂芷欣。另竹塹獎得主為，綜合媒材創作類劉宗信，水墨膠彩類呂瑞香，書法篆刻類林儒，油畫類陳珊珊，由縣長楊文科親自頒獎。

(中時 )