天主教會台灣地區主教團舉辦的「天使傳愛在部落」文物展今（28）日揭幕，原民會副主委伊萬‧納威Iwan Nawi出席，共同見證族人與外籍傳教士對於族語傳承及福音傳遞的珍貴史料。

伊萬Iwan表示，為了舉辦「天使傳愛在部落」文物展，天主教會台灣地區主教團和全國各地教會人員非常辛苦，匯集各地教會逾250件以上的典藏品。同時也有賴李克勉主教、孫大川副院長與多位神父，投入無數時間跟精神來籌備，終於能讓民眾見證外籍傳教士與族人推動族語研究、文化傳承，以及福傳的豐碩成果。

伊萬Iwan說，一句簡單的族語問候，就是引領民眾開啟族語學習的鑰匙。族語不只是族群文化最明顯、最根本的特徵，甚至是延續原住民族生命的關鍵。此次文物展品包羅萬象，呈現天主教會從過去到現在，努力推廣原住民族語及福傳的足跡。恰如2018年教宗出訪秘魯時說過的話：「確保原住民族文化不消失的唯一方法，就是保持它們的活力，使之傳承下去」。

原民會強調，自2017年6月《原住民族語言發展法》公布施行後，原民會投入大量資源跟精力推動族語復興；如「設立各族語言推動組織」，建構族人自主決定族語保存、研究與發展的場域與平台。「設置族語推廣人員152名」，強化族語學習及使用力度、「搶救原住民族瀕危語言」，推動台灣首創師徒制族語教學等。

原民會強調，今年《原住民族教育法》也要全面修正，將打造更完整、更實用的原住民族教育體系和機構，並持續完善各項原住民族語言文化，以及民族教育配套措施。

(中時 )