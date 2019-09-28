隨著快速時尚風潮席捲全台，國外各家成衣業陸續進駐台灣，分店一間間開。在歐系、日系、美系品牌夾殺之下，許多傳統成衣業者對抗不了國際品牌優勢而被淘汰。然而台灣發跡的成衣業NET，如何在這險峻服裝市場站住陣腳，撐起台灣老字號大旗，令網友大讚「台灣的驕傲」。

有網友就在PTT上以「台灣最強成衣品牌是NET嗎」為題，他表示，台灣有名的成衣品牌有ZARA、H&M、無印良品、Uniqlo、GAP等國際品牌，能和這些國際品牌抗衡的好像就只有NET，每個縣市還能開一堆直營店，NET是台灣本土最強的成衣品牌嗎？到底怎麼發展的？引起網友們的熱烈討論，網友點出，NET受台人喜愛的原因，是整個品牌的態度精神。

「不錯，質感贏HangTen跟酒單奴」、「有做公益的公司」、「NET便宜質料也不差」、「品牌形象很好價格可」、「襯衫拿來上班穿很平價」。

網友認為NET很有「社會責任」，不止原本就很物美價廉，每年都還會舉辦活動，封館讓弱勢貧窮人家來挑衣服。（報系資料照）

網友踴躍留言表態支持NET，主要原因是認為NET很有「社會責任」，不止原本就很物美價廉，每年都還會舉辦活動，封館讓弱勢貧窮人家來挑衣服，讓大家都有衣服穿。網友大讚，「低調做公益的好公司」。

一家公司要賺錢不只要提供優質商品，營造好的公司形象也是令人加分的因素，如此具有社會責任的服飾品牌，被網友稱為成衣業的「台灣之光」。

(中時電子報)