下營區公所與民宿「白沐屋」吳崇銘夫婦簽訂「避難收容處所支援協定」。（劉秀芬攝）

下營區公所與曳引機操作業者郭水受先生簽訂「農用機具支援協定」。（劉秀芬攝）

台南市下營上帝廟捐贈下營區公所二艘膠筏、二部船外機等救災設備，28日舉行捐贈儀式，由上帝廟常務監查委員楊豐輝代表捐贈，區長姜家彬回贈感謝狀，到場見證的市府民政局局長顏振標表示，政府資源有限，民間力量無窮，上帝廟捐贈膠筏、船外機嘉惠地方，著實令人感佩。

區長姜家彬表示，下營上帝廟熱心公益，提供愛心早餐，獨居老人送餐、固定辦理義剪、義診、捐贈地震物資，每年都獲頒公益獎項，去年0823豪雨造成下營區多處淹水，部分道路狹窄，國軍救災大卡車進入不易，急需膠筏等救災設備，廟方主委洪和全在管理委員會同意下，決定捐贈膠筏等救災設備，以應地方需要。

姜家彬說，受贈膠筏等設備將配發至區內易淹水的仁里里及大吉里。大吉里於今年剛成立自主防災社區，同時配合消防局辦理膠筏操作教育訓練時，由配發膠筏的里民參與操作訓練，以利淹水災害發生時，第一時間發揮人救自救能力，減少生命財產的損失。

此外，公所為健全防災害體系，亦媒合下營區第一家合法民宿「白沐屋」吳崇銘夫婦簽訂「避難收容處所支援協定」、曳引機操作業者郭水受先生簽訂「農用機具支援協定」，吳崇銘先生及郭水受先生二人熱心公益，透過他們共同參與，一同見證公私部門為防災整備協力合作，讓民間更多力量一起投入防災行列。

(中時 )