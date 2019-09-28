乳癌是女性的一大癌症，年增1萬名病患，但若能及早發現，5年存活率可達9成以上。乳癌防治月將至，台灣癌症基金會鼓勵全台女性動起來，透過每天30至60分鐘中等程度的運動，降低25％-30％的乳癌發生風險。

根據統計，我過每天平均新增35名乳癌患者、6名乳癌病故者。相較20年前乳癌2952人的新發生人數，2016年新發病例已達12672人，攀升4.2倍。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，規律運動對體重控制與更年期肥胖有顯著影響，每天30至60分鐘中等程度的運動，平均可降低25％-30％的乳癌發生風險。

除了預防癌症，對於乳癌患者來說，運動也協助進行完整治療。台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘表示，運動可幫助強化免疫系統，維持身體狀況，令肌肉不易萎縮、進食正常，較有機會接受完整治療。

賴基銘進一步表示，化療會讓正常細胞受損，導致代謝急速下降、機能衰退，而適當的運動可以提高身體的代謝速度。國際研究亦指出，乳癌患者在治療期間，搭配舞蹈運動輔助，可大幅降低治療期疼痛及壓力的副作用，有助降低患者壓力、疼痛嚴重程度達3成以上，提高接受治療的意願。反之，對照組則隨著治療的頻率，提升疼痛嚴重程度和疼痛干擾。

47歲的王小姐兩年前確診乳癌二期，從事室內設計工作的她，罹癌前的生活不但工時長，壓力也大。長期疲憊下，身體出現了異狀。接受化療期間，王小姐對於噁心、嘔吐、掉髮副作用感到很難受，甚至一度覺得難以繼續堅持，直到某次加入病友團體，開始接觸印度舞，才大幅減緩她的難受，與其他癌友一邊跳舞一邊完成療程。

10月是乳癌防治月，台灣癌症基金會鼓勵民眾一同動起來，透過每天30至60分鐘中等程度的運動，預防乳癌找上門。

(中時 )