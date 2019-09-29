台灣高檢署為了彰顯檢察官身為國家「公益代表人」的角色，設計檢察官徽章「檢徽」，據了解，歷時2年多的討論徵選後，「檢徽」日前終於完成。徽章設計以檢察官法袍的紫紅色為底，代表檢察官職務，並以天平象徵公正執法，提醒檢察官們莫忘實踐公義與關懷的核心價值，勤慎執行職務，維護職務的榮譽。

許多國家都有代表檢察官的專屬徽章，以鄰近的日本為例，日本的司法徽章，分別是判事(法官)徽章「八咫鏡章」、檢事(檢察官)徽章「秋霜烈日章」和弁護士(律師)徽章「天秤葵花章」3種。

其中，日本檢察官徽章「秋霜烈日」（しゅうそうれつじつ）章，是在红色的旭日上點缀著菊花的白色花瓣和金色葉子，寓意「冷如秋霜，烈如夏日」，形容檢察官執法正直剛烈，恪守刑罰與操守。

高檢署自2016年起舉辦「檢察官徽章」徵選活動，希望設計的「檢徽」能夠彰顯檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，維護社會秩序之公益代表人角色，並呈現檢察官公義、關懷及效率，凝聚向心力及建立榮譽感。

高檢署歷時2年餘的討論、徵圖、選圖、票選、擇定、報核、採購製作，「檢徽」終於完成，據了解，高檢署上周召開最後1次專組會議，報告結果並檢視成品。

據指出，「檢徽」設計是以紫紅色為底色，顯示檢察官穿著法袍顏色，代表檢察官職務；上面以天平象徵公正執法，藉此提醒全國檢察官們莫忘實踐公義與關懷的核心價值，勤慎執行職務，維護檢察官職務的榮譽。

(中時 )