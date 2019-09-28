北市萬華警方日前接獲民眾報案，表示他在西門町扭蛋機投幣後被吃錢，因聯絡不到業主只好報案，武昌所員警獲報到場後，輾轉先連絡房東，最後由房東出面代壂160元解決，熱心協助讓民眾相當感謝。

警方日前接獲報案，陳姓民眾表示在西門町發生消費糾紛，女警林子惠到場了解後，陳表示自己投了兩部扭蛋機，總共被吃了160元，他根據機台上的電話聯絡業者，對方表示半小時內會來處理，但等了很久都無人現身。

陳向警方表示，因為他傍晚要趕車回嘉義，眼看時間不斷流逝所以非常著急，無人處理所以才打電話報警，林姓女員隨後也打電話給業者，但對方已無回應。

女警後來詢問附近商家，後來循線找到該扭蛋店的房東，房東了解狀況後，表示可先代壂費用，拿出160元給陳，陳對警方的熱心協助十分感謝，最後高興地離去。

萬華警分局提醒民眾，如遇有消費糾紛，除報警外，也可尋求中華民國消費者文教基金會（消基會），或是行政院消費者保護會 （消保會）協助，另可撥打「1950」全國性消費者服務專線，有專人提供專業的服務。

(中時 )