國道3號北上方向往土城交流道附近，今下午2時許發生一起連環車禍追撞事故，行經民眾在臉書po照提醒用路人注意。（翻攝臉書「我是三峽人」／許哲瑗新北傳真）

國道3號北上方向往土城交流道附近，今下午2時許發生一起連環車禍追撞事故，民眾在臉書發文提醒用路人繞道行駛。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

國道3號北上方向往土城交流道附近，今下午2時許發生一起連環車禍追撞事故，民眾在臉書發文提醒用路人繞道行駛。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

國道3號北向44.3公里往土城路段，今上午1時許發生9車連環追撞事故，車潮一度回堵長達6公里，國道警獲報後加派拖吊車趕往處理，已在3時許排除事故，恢復全線場通，經初步調查，肇事原因疑為一輛貨櫃車駕駛，因雨勢過大、視線不清，不慎擦撞前方小客車，導致車輛接連追撞，確切原因仍待進一步釐清。

國道警方表示，50歲黃男駕駛著營業用貨櫃車，從高雄一路北上欲抵基隆，不料下午1時許行經國道3號土城段時，疑因雨勢過大造成視線不清，疏於注意車前距離，不慎撞擊前方外側車道、中外側車道共8部自小客車，由於其中3部車輛又回彈至內側、中內側車道，導致北向全線封閉，車流回堵。

警方獲報後，立即派遣樹林分隊巡邏車趕抵救援，下午3時許排除事故，逐步紓緩車流壅塞狀況，目前全線已恢復暢通。

此外，本起事故造成2名年約30歲的女性受到輕傷，分別為後腦勺及胸口不適，經送板橋亞東醫院救治後，已無生命危險，各車駕駛人經酒測後均無酒精濃度，至於確切肇事原因，仍待國道警方進一步釐清。

(中時電子報)