3年一度的國際民航組織（ICAO）大會在加拿大蒙特婁登場，台灣本屆雖未受邀參與，交通部民航局仍組成行動團，在場外與友邦交流，而本次大會討論的焦點之一為航空保安，民航局副局長何淑萍強調，台灣擁有資、通訊產業及網路安全防護技術，我國有絕對意願參與ICAO相關網路安全的技術性會議，並與各國合作。

來自全球的環保團體在加拿大時間27日於蒙特婁發動抗議遊行，ICAO大會取消當天所有會議，我行動團則持續與貝里斯等友邦及友我國家展開雙邊會談。

根據行動團取得的資訊，ICAO正推動的全球航空保安計畫（Global Aviation Security Plan，GASeP），本屆大會將討論未來發展進程與相關指導文件，我國雖非ICAO會員國，但民航局仍會建立航空保安制度，並推動我國航空公司及機場建置航空保安管理系統（SeMS）。

由於保安議題所涉範圍日益廣泛，包括網路保安及無人機保安問題等，都是本次ICAO大會即將討論的議題，尤其ICAO意識到網路資安的重要性，本次大會工作文件提出未來是否設立網路資安的專家小組專責處理或另外增訂專門的附約來規範，ICAO也呼籲各會員國協同合作，分享網路安全情資共同協防，制訂相關防範機制。

何淑萍指出，連日來的雙邊會談中，多國民航局與我方行動團分享，而台灣擁有資、通訊產業及網路安全防護技術，民航局有絕對意願參與ICAO相關網路安全的技術性會議，並與各國合作。

(中時 )