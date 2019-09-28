民進黨下午全代會登場，蔡英文總統在開幕致詞特別提到未出席的前行政院長賴清德表示，今天賴清德前院長沒有在現場，「過去幾年，他在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，他一直是這個團隊不可或缺的一員。我相信，在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰」。

蔡英文指出，四年前在桃園舉辦全代會。當時，她以總統候選人的身分告訴大家，如果人民讓民進黨執政，就要全力以赴，完成對人民的承諾。「今天，就是我們檢驗自己的時刻」。

她說，跟世界上所有政黨一樣，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。

她指出，「2008年的時候，所有人都說，民進黨20年內不會執政。2018年底的時候，所有人都說，民進黨不可能連任。但是我們都撐住了。」

總統表示，這一段時間以來，她要特別謝謝卓榮泰主席領導的黨務改造和年輕化，謝謝行政院蘇貞昌院長的有感施政，謝謝立法院柯總召帶領黨團折衝法案進度，謝謝立法院蘇院長帶領立法院讓法案能順利通過，我們還要感謝縣市首長讓民進黨施政更有信心。

她說，也要感謝今天到場的游錫堃前主席、姚嘉文前主席、許信良前主席，蘇嘉全院長、陳菊秘書長，還有行政團隊成員。這個團隊會合作無間，全力打贏2020這場選戰！「我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰」。

總統強調，「世代共贏」是這場全代會的主題，她背後站著70位優秀的立委提名人，有身經百戰的沙場老將，有經驗豐富的中生代戰將，還有滿懷熱血的年輕新秀。「政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨從我們自己做起，讓這些不同世代的戰將，一起進入國會，一起為台灣帶來改變」。

(中時 )