「2020台灣燈會」主展區在后里森林園區、馬場園區，都是大甲警分局轄區，外型憨厚討喜的泰安派出所警犬「A弟」，將擔任燈會親善大使，在燈會期間與熱情遊客合照。

2020台灣燈會主展區將於明年2月8日至23日，在后里森林及馬場園區展出，為期16天。后里主展區共12個燈區（不包含中央政府燈區）、副展區文心森林公園共3個燈區，合計共15個燈區。

大甲警分局表示，為歡迎參觀人潮，特別請泰安派出所「A弟」擔任燈會親善大使，希望藉由牠圓滾滾的可愛外型以及傻呼呼的笑容，於燈會期間與民眾拍照。

泰安派出所長張智賢說，「A弟」是隻拉不拉多犬，當年在海關擔任緝毒犬工作，退役後由派出所收養，平常在所內中庭活動，每當泰安櫻花盛開時，「A弟」溫馴可愛的模樣頗受遊客歡迎，附近住戶幾乎人人都認識，「A弟」可是吃得很開。

大甲分局長許明耀指出，台灣燈會的主燈區將在轄內舉辦，勢必湧入大量人潮，周邊交通狀況也會變的繁重，屆時請聽從員警指揮通行，才能「安心出遊、平安返家」。

(中時 )