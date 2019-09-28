新竹縣重陽敬老表揚大會28日在縣議會大禮堂舉辦，縣長楊文科和議長張鎮榮表揚各鄉鎮鑽石婚、模範老人及敬老楷模。剛過珊瑚婚的楊文科透露，維持好感情秘訣就是裝傻，只要「老婆大聲我就小聲」，這樣風暴就會過去。
12對鑽石婚楷模中，婚齡最長的為橫山鄉彭天送（96歲）、 彭蘇來妹（91歲）夫婦，彭蘇來妹從小是童養媳，2人結縭走過74個年頭，實際相處超過90年。彭天送曾獲新竹縣十大傑出專業農民，2000年也獲選新竹縣模範父親。
彭的子女說，阿婆煮飯時阿公都當二廚，會幫忙挑菜，隨著年歲增長， 阿公更展現浪漫體貼的一面，常會挾菜給阿婆吃，2人住在橫山南昌村老家，每天還在種菜，兩老會互相幫忙，很少吵嘴，夫妻同心，教養子女，大家族裡溫馨和樂長幼有序，堪稱楷模。
受表揚模範老人有13位，年紀最長的是由寶山鄉94歲余煥北，余從事公職40餘年，教養子女事業有成，退休後仍積極參與鄉里事務，投身公益不落人後，堪為表率。
敬老楷模最年長是78歲北埔鄉李光貞，擔任過12年鄰長，擔任社區發展協會理事，長期關懷弱勢家庭，積極投入老人服務工作，足為重陽敬老的模範。
(中時 )
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