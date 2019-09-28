2名女大學生深夜騎機車經過藍色公路，疑因下坡過彎不慎撞到路緣自摔。(民眾提供／林欣儀台中報導

台中市大肚區有「藍色公路」美名的華南路近年來吸引許多人前往賞夜景，卻也傳出意外事故，19歲蘇姓女大學生28日凌晨騎機車載著20歲周姓女大生，行經華南路時，疑因在下坡轉彎時不慎撞到路旁凸起，導致2人摔車重傷，都被緊急送醫急救。

這起意外發生在28日凌晨1點多，有民眾向警方報案，深夜騎機車經過華南路時，就騎在一部載著2名年輕女子的機車後方，原本不以為意，但在一處下坡過彎時，赫然發現前方機車不見了，一旁路上則躺著2人，連忙通報警方。

警方調查，蘇姓女大學生騎機車載著周姓女大生，2人是從監理所前方轉進藍色公路，一路往山下方向行駛，在接近自由路時，可能因下坡速度較快、且當時正經過彎道，車輪不慎撞到路緣，才會連人帶車摔倒。

救護車到場時，2名女子已經失去意識，醫院表示，蘇姓女大生有腦出血、顏面骨骨折及脊椎骨折、氣胸情況；周女則有腦出血、肋骨骨折、右鎖骨骨折及氣胸，2人經急救後都已清醒。

警方則呼籲，藍色公路素以美麗夜景著稱，常吸引許多年輕民眾深夜騎機車來賞景，但因其彎道多且為下坡，呼籲民眾應減速慢行並保持防禦性駕駛。

(中時 )