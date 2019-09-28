民進黨今舉行創黨33周年黨慶暨全代會，黨主席卓榮泰致詞表示，民進黨歷經去年地方選舉的挫敗，9個月來拚經濟、拚政績再度讓人民信任，同時努力延攬新同志加入，也找回老朋友完成黨調整，讓社會看民進黨正再改變；卓也感謝賴清德參與總統初選後展現民主風度。

卓榮泰致詞前，依序與民進黨提名70位區域立委候選人擊掌、合照，營造全黨團結的氣勢。卓榮泰致詞表示，1986年9月28日有135位民主前輩無據戒嚴統治，其據圓山宣布民進黨成立，33年來所有民進黨人血液流著民主進步DNA。

卓榮泰表示，去年地方選舉挫敗，讓黨啟動組織調整改造，努力拚政績、拚經濟讓人民有感，今年6月啟動完成黨內總統初選機制，黨賦予蔡總統務必成功連任任務，黨也感謝賴清德展現民主風度，現在所有人努力促進更大團結合作。

卓榮泰說，10天前黨中央完成70位立委提名，還有5個合作區，無論是身經百戰國會老將或經歷優秀的新秀，期勉這群捍衛戰士能感動台灣人民，承接更多任務，祝福所有候選人高票當選。

(中時 )