民進黨今天下午全代會登場，蔡英文總統在開幕致詞時表示，「2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸」。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。「他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權」。

她說，面對即將到來的大選，她知道有些人樂觀以對。「有信心是好事，但請容我嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心」。

她強調，今年一月，北京的態度已經表達得很清楚。在北京所謂的「九二共識」中，幾乎沒有中華民國的空間。「屈服於北京的壓力，附和他們的共識，中華民國才會消失、台灣才會消失」。

總統表示，國際局勢瞬息萬變，不能停留在舊觀念，民進黨人要有新使命。下一個階段的使命跟任務，就是要用全球的思維，來突破兩岸的框架。「台灣不該只是兩岸架構下的台灣，更應該是世界的台灣。台灣人的眼光，不能只停留在台灣海峽，更要看向浩瀚的太平洋」。

她說，壯大台灣，連結世界，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。2020，不管是台灣派，還是中華民國派；是老一代、中生代，還是新世代，挑戰當前，攜手才能克服難關。

總統表示，2020台灣要贏。這是生活方式的保衛戰、這是價值的保衛戰。「贏下來，才能決定自己的未來；贏下來，才能繼續我們做過的承諾。總統要贏，國會也要贏。社會要同行、世代要共贏，把他們送進國會，一起跟蔡英文再拚四年」。

(中時 )