2019寶可夢世界大賽電玩遊戲錦標賽兒童組冠軍吳比，受邀擔任高雄10月觀光代言人，高雄市長韓國瑜也為10歲的吳比披上國旗，預祝11月巴西世界比賽再奪冠；韓接受吳比「Q＆A」，拜託韓當選總統，請老師不要派太多功課給學生，韓笑說，可以請家長去跟老師討論研究就行了，雙方互動逗趣。

高市府在韓國瑜主政後，非常重視雙十國慶，甚至要讓高雄旗海飄揚，處處充滿國旗，讓這座城市瀰漫愛國氛圍，特規劃一系列「璀璨高雄、光輝十月」活動，內容豐富多元，更定位為「潮國慶」。

韓國瑜今和10月觀光代言人吳比一同亮相；韓致詞提到，吳比這麼小的年紀就以實際行動展現愛國的決心，而且讓世界看見台灣，是很棒的故事，特別邀請他來擔任光輝十月的代言人，「也歡迎海內外的同胞來到高雄，和我們一起用很潮的方式為國家慶生」。

事先排演過的吳比提出的第一個問題，讓在場民眾大呼可愛，他太過緊張問韓國瑜，「您是誰？」韓也隨題回答，「我從小生下來就姓韓。」其實題目是要問韓，「市長知不知道我是誰？」吳比哥哥還透露，之前排演時，吳比要回答自己是「鋼鐵韓粉」。

韓回過頭來問吳比，以一小時為例，電競和讀書如何分配？吳比直說，59分電競，1分鐘讀書；吳比哥哥在旁說，「功課都還沒有寫完」吳比則不好意思表示，有時準時寫完，有時沒有，因老師給功課太多。

吳比也問，「市長打不打電動？」韓說，實在沒有辦法打電動，小時候是打彈珠、橡皮筋；吳追問韓，「市長壓力這麼大，不會打電動紓壓嗎？」韓笑說，他有其他紓壓方式。

吳比最後請韓國瑜幫忙一件事，如果韓當選總統，請老師不要派太多功課給學生；韓則回說，總統不管這個啦，教吳比一個小方法，可以請家長去跟老師討論研究就行了。

(中時 )