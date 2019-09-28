韓國演員宋仲基與宋慧喬離婚後，宋仲基一度被發現有掉髮狀況，男神樣貌不如以往，但在近期「The Swoon」釋出的《阿斯達年代記》花敘影片中，他和另外三位主角群金智媛、張東健、金玉彬一同亮相，沒想到他再度回到青春樣貌，重現婚前的男神感，也讓網友驚呼「離婚後兩人狀態都大好了。」

宋仲基（左2）合體《阿斯達年代記》另外三位主角群金智媛、張東健、金玉彬。（圖／翻攝自Youtube）

結婚前的宋仲基。（圖／翻攝自Youtube）

《阿斯達年代記》演員齊聚拍雜誌封面，並接受採訪，「The Swoon」也在八月底及9月21日上傳兩部影片，當中也讓人看見了宋仲基的近況，先前一度髮量減少猶如邁入中年的34歲宋仲基，在新釋出的影片中，恢復青春模樣加上俏皮中分逗點瀏海，氣色也相當透亮，與先前剛傳出離婚時相當不同，更被大讚「顏值恢復巔峰」，主角群四人有說有笑，一甩剛離婚的陰霾。

宋仲基與金智媛。（圖／翻攝自Youtube）

宋仲基與金智媛。（圖／翻攝自Youtube）

先前宋慧喬也傳出到紐約暫居的消息，甚至也回春再現喬妹感，如今宋仲基也回到婚前狀態，也讓網友大感兩人離開不適合的對方後都相當有感。

宋仲基近況

宋仲基近況

(中時電子報)