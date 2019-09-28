員警今天上午巡查發現有民眾竟擅闖管制區內國旗嶺平台打麻將。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

防疫別輕忽！新北市府防治中和區的屈公病疫情擴散，將牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道列為防疫管制區，員警今天上午巡查發現有民眾竟擅闖管制區內國旗嶺平台打麻將，當場依違反《傳染病防治法》第67條及市府公告開出5張舉發單，最高可裁罰30萬元。

屈公病是透過病媒蚊傳播，感染者通常會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，中和區上月26日爆發首起本土型屈公病例以來，國強嶺步道及周邊區域已累積18起病例，市府日前將牛埔山近國強嶺與圓通寺間的步道列為屈公病防疫管制區，限制一般民眾進入。

新北市衛生局長陳潤秋表示，除持續於管制區內進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，同時加強宣導提醒民眾切勿擅闖，並安排人員每日巡邏，民眾闖入管制區內，除可能感染屈公病外，透過蚊子叮咬也可能再傳播給他人，呼籲民眾顧及自身與周遭家人朋友健康，切勿進入管制區，查獲者最高可開罰30萬元。

屈公病防疫管制區各管制點包括慈雲寺周邊（圓通路369巷66號）2條步道、仁慈寺周邊（圓通路367巷68號）4條步道、一線天登山口2條步道、通往春秋墓園道路、圓通路305巷、圓通寺及停車場周邊3條步道、曉山青社區旁登山口、樂天宮路口、中興街263巷中興公園3條步道、中興街233巷8弄復興國小旁、南山路236巷63弄口、興南路二段24巷往國強嶺國勝嶺路口、興南路二段114巷18弄2號前鐵門至8號、興南路二段142巷底等。

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