大陸首列昆明至中越邊境口岸河口的CR200J「復興號」動車組列車，今天（28日）早上8點駛離昆明站，代表南河口瑤族自治縣進入「自貿時代」與「動車時代」。

大陸的中國鐵路昆明局集團今年初完成昆玉河線（雲南昆明市經玉溪縣到河口縣鐵路）的全面提速改造，部分區段運行速度由原來每小時120公里提高到160公里使得昆明南至河口北最快執行時間縮短為3小時10分，均較普速列車壓縮2至3小時。

今年8月，雲南自由貿易試驗區正式成立，河口是核心重鎮。昆明至河口「復興號」動車組列車運行，可把雲南自由貿易試驗區昆明區與紅河區連點成線，形成一個整體，加速大陸與南亞東南亞國家客流和物流交換，促進設施聯通、貿易暢通等，助推自貿試驗區建設。該線路也將成為「一帶一路」和長江經濟帶互聯互通的重要通道。

中國(雲南)自貿試驗區紅河片區黨工委副書記、常務副主任、中共河口縣委書記杜應昆表示，昆明至河口作為雲南省第一條直通國門的城際動車線路，縮短了國門口岸與內地的時空距離，釋放時間和成本紅利，有效促進邊境旅遊產業轉型升級。

(旺報 )