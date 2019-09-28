吉林省進出口貿易商頒贈授權書。（巫靜婷攝）

吉林省廠商代表致贈東北物產。（巫靜婷攝）

民眾仔細觀察東北人蔘。（巫靜婷攝）

民眾參觀吉林物產館及商品採集中心。（巫靜婷攝）

民眾參觀吉林物產館及商品採集中心。（巫靜婷攝）

東北有三寶人蔘、貂皮、烏拉草，生態保育抬頭新三寶去除貂皮改由鹿茸替代，東北物產即日起在苗栗頭屋也買得到，吉林物產館與台灣商品採集中心28日於頭屋交流道出口右側開幕，兩岸共80多家廠商參與合作，以跨境電商模式，提供免費平台經貿交流，加速苗栗物產銷往對岸。

大陸東北長白山系有2000餘種物種，誠健生物科技股份有限公司與長春興隆綜保區合作，與兩岸分別成立台灣物產館、吉林物產館及台灣跨境商品集中採購中心，誠健生技董事長陳雲輝指出，台灣物產館上個月已於吉林長春成立，兩岸商家透過跨境電商服務，讓物資互相交流，推銷苗栗物產也互相觀摩學習。

陳雲輝說明，台灣商品採集中心能讓苗栗物產透過跨境電商，即時運送到大陸的長春免稅區，減少報關、檢驗、運輸等手續，增進兩岸物流、金流、資訊流，屬於「新電商」世代的商業往來，未來將有數百種東北好物，包含人蔘、烏拉草、木耳等在苗栗展示，民眾不用遠赴大陸也能買到正品，付款更安心。

合作廠商吉林省溯質農業科技管理有限公司董事長孫浩博表示，經由這次機會加強吉林與台灣經貿往來，計畫透過線上線下體驗店落地與台灣同時啟動，長白山擁有非常好的物產資源，但加工技術、產品包裝與台仍有差距，希望能將台灣技術及理念運用在自身產品的升級，進而服務全世界。

縣長徐耀昌帶領縣府工商處、工策會等單位一同出席開幕揭牌儀式，致詞時表示，吉林省的領導與廠商遠從2100公里外而來，對物產館的成立給予肯定，政治擺兩邊，不統不獨一起拚經濟才是我們所期待，藉由經貿物流能夠達到兩岸良性的互動與交流。

(中時 )