韓國羽球公開賽男單準決賽28日上演台灣內戰，生涯遭遇王子維還沒輸過的周天成，終場12比21、21比13、21比11逆轉擊敗王子維挺進決賽，且朝衛冕之路邁進，接著將跟「世界球王」日本桃田賢斗與印度卡夏普之戰的勝者爭冠。

尋求韓國公開賽男單衛冕的周天成，這次名列第2種子，準決賽跟「羽球王子」王子維上演台灣內戰，周天成賽前佔盡優勢，因為兩人生涯對決過4次，周天成全都贏球，最近1次的交手是在2017年中華台北公開賽男單冠軍戰。

王子維首局就展現強烈贏球企圖心，從雙方6比6平手僵局，一口氣連拿6分拉開領先優勢，最後以21比12搶下首局勝利；可是第2局換成周天成率先掌握領先局勢，一轉眼就取得17比9大幅領先，周天成順利以21比13扳平。

挾著扳平局面的氣勢，周天成第3局一開始就打出6比1，可是王子維馬上回以7比2，比數回到8比8平手僵局，周天成及時回穩，一口氣連下4分重新要回領先，更重挫王子維的反撲士氣，周天成最後就以21比11拿下比賽勝利。

(中時電子報)