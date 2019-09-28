台中市文化局主辦、全台唯一以媽祖信仰文化為主題的「2019媽祖徵文比賽」吸引501件投稿，歷經初審及決審作業，共24位得獎者脫穎而出，今（28）。日於豐原太平洋百貨舉行頒獎典禮。

今年文化局特別與台中市糕餅公會合作，徵文作品集結合台中糕餅地圖與優惠券，希望文學書寫與糕餅文化的結合，能讓書香、餅香滿溢台中。

文化局張大春局長表示，為致力推廣文學創作，媽祖徵文比賽至今已辦理第四屆，每年都收到來自全台各地好手投稿，分享自己與廟宇或祈安途中的故事，篇篇真摯、觸動人心。為貫徹市府「重文創」、「搭平台」、「接地氣」、「文化財」的政策，今年特別與台中市糕餅公會合作，很開心元明商店、九個太陽、薔薇派、久久津、阿聰師、顏新發、丰丹、鮮味珍、陳允寶泉、嘉味軒等10家在地知名糕餅業者一起共襄盛舉，提供糕餅買一盒送一盒的優惠。

張大春強調，書衣背面可見台中糕餅地圖及10家糕餅業者提供的優惠券，期待民眾咀嚼美好文字的同時，也能享用台中糕餅的好滋味，最後要感謝太平洋百貨豐原店提供場地，一起促成這次頒獎典禮。

台中市糕餅公會副理事長鄭淵斌表示，台灣的宗教與糕餅飲食，有著密不可分的關聯。本次糕餅公會與文化局的異業合作，不僅是希望文學與糕餅文化相互輝映，更要回饋給長期支持在地糕餅產業的朋友們，並向更多民眾推廣台中獨特的糕餅文化。

今日邀請到台中市在地藝文團體-台中市傑出演藝團隊「瓊瑢舞蹈團」與台中在地新聲「玉山高中太鼓隊」現場演出，分別以傳統舞蹈與擊鼓表演帶動現場氣氛。頒獎典禮融合文學、糕餅及音樂舞蹈等多項形式，呈現媽祖文化的多方面向。

這次媽祖徵文作品集共收錄24件精彩作品，得獎者除了書寫由信仰所獲得的感動，更是藉由媽祖信仰反觀自身，展現對生活及土地的情感。陳錦雲的〈Valdim的台灣旅程〉，用樸實的文字刻畫出耐人尋味的文章，描寫一場由東西方的貿易促成的宗教文化交流，同時談及物質和精神的衝突，以日常卻能發人深省的內容，奪下冠軍寶座。

陳錦雲過去曾獲多次文學獎肯定，今年投稿媽祖徵文比賽，寫下去年與外國客戶Valdim的一段故事，她回想當時對方的精神狀態貌似不佳，卻在參與媽祖遶境的過程中，心境有所轉變。她也期盼對方安好，若有機會，更想告訴他自己寫下了這篇作品，並且榮獲第一名的殊榮，只希望對方不會介意自己擅自讓他成為故事的主角。

「2019媽祖徵文比賽作品集」今年印製限量1000本，民眾可至台中文學館轉角微光文創小舖購買；另外，自108年10月10日起國家書店、五南文化廣場實體暨網路書店也提供民眾方便選購。

2019媽祖徵文比賽24篇得獎作品為：第一名 陳錦雲〈Valdim的台灣旅程〉；第二名2名 陳書伶〈愛是一尊媽祖的距離〉及徐麗娟〈遙遠的附近〉；第三名3名 嚴次郎〈高牆四季的氣息—憶天妃〉、何志明〈祖母的信仰〉及戴華旭〈濃灰中恆亮的小金獅〉；優等7名為施昱任〈再出發〉、洪健智〈一同信仰〉、賴鈺婷〈等媽祖來〉、陳贊任〈最後的儀式〉、傅靖中〈咱的媽祖〉、邱凰華〈媽祖生—數字胎記〉及Mattias Daly〈帶我弟登朝聖宮〉

佳作11名為陳倚芬〈終於媽祖〉、趙憶雲〈當時只道是尋常〉、陳韻如〈外公的紅帽子〉、周家津〈距離〉、利志華〈養女記〉、徐彩雲〈挽一截溫柔〉、李郁棻〈看海〉、謝淑如〈畫一個圓〉、陳靜怡〈海口人的傳承〉、潘秋如〈路口〉及洪萬達〈等他回來〉，另，本次入選從缺。

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