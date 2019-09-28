導演張作驥最近以感人新片《那個我最親愛的陌生人》角逐金馬獎，片中飾演「痞子阿文」的新演員蘇俊忠，魅力完全不輸當年《醉．生夢死》的李鴻其、鄭人碩，但讓人驚訝的是，他其實是警察出身，還是現任的台北監獄教誨師。

李夢（左）來台拍電影，因蘇俊忠（右）至今對台灣郎很有陰影。（圖／海鵬提供）

張作驥因為拍攝獲獎短片《鹹水雞的滋味》認識蘇俊忠，對其俊帥外貌及滿腹經綸驚為天人，於是邀他演出這部新片，有趣的是，個性紳士的蘇，片中卻必須使壞，還不時會動手修理大陸女星李夢飾演的女友小夢，完全不懂得憐香惜玉，一場在土雞城用餐的戲，他對碎碎念的李夢大吼：「靠北！」嚇得對方至今對台灣郎很有陰影，坦言不敢交台灣男友。

曾跟賈樟柯、姜文等大導演合作的女星李夢，雖聽不懂台語，卻與蘇俊忠在片中有不少親暱戲，為癡戀犯傻，還會嘴叼番茄餵男友示愛。有趣的是，蘇因為本身酷愛吃番茄被張作驥發現，才邀他在片中飾演「不愛檳榔愛番茄」的痞子男友，還讓他每場戲都番茄吃到飽，跟黑道談判吃、跟女友做愛也吃，連跟陌生兒子培養感情都吃，幾天下來共被狂餵20多盒番茄。

(中時 )