日本天團EXILE放浪兄弟經紀公司LDH推出新人男子團體Ballistik Boyz，由深堀未來、奧田力也、砂田將宏、日高龍太、加納嘉將、海沼流星，松井利樹7人組成，團員平均不到20歲，他們28日與台灣歌手蔡佩軒、許書豪、潘君侖（Masha）參與拼盤演唱會，並擔任壓軸演出。

Ballistik Boyz在演唱會一連唱〈天翼 -1000%-〉、〈BADDEST FIRE〉、〈NU WORLD〉、〈Make U a Believer〉、〈PASION〉等歌大撩台粉，更用中文放送撩妹金句，例如「我不會一件事，不會離開你」、「我只想做你的心上人」、「我想和你在一起」，惹得粉絲尖叫連連。

另Ballistik Boyz與音樂才女蔡佩軒合作拍攝影片，演唱會現場蔡送上「復古戳戳樂」，讓他們大展童心，在訪問當下各個玩起了戳戳樂，分享台灣和日本童年玩的玩具的不同，蔡佩軒還教Ballistik Boyz唱夯曲〈學貓叫〉，但他們卻把學貓叫的舞蹈跳成獅子。

來台這幾天Ballistik Boyz趁宣傳空檔逛台北101，大啖小籠包和珍珠奶茶，直呼珍珠奶茶現在是他們的寶貝，每天都要喝上一杯，還有麻辣鍋、台灣牛肉麵也讓他們嗑得津津有味。

(中時 )