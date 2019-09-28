國民黨昨天註銷鴻海創辦人郭台銘黨籍，黨主席吳敦義上午喊話，「國民黨的立委還需要他（郭）的關心」。對此，郭幕僚蔡沁瑜今天表示，只要理念一致、志同道合，都是郭台銘願意支持的對象，目前為止，沒有藍委尋求支持。詢及是否與吳敦義見面，蔡說，郭董不再受到黨紀束縛，或許可談是否有機會聊一聊。

郭陣營得知國民黨批准郭台銘退黨公文後，態度從先前嗆「勿勾勾纏」轉為平和，永齡基金會副執行長蔡沁瑜下午出席郭台銘粉絲見面會前受訪表示，謝謝國民黨尊重郭董個人意見，也了解吳敦義在周三慰留出於善意。

她強調，從現在開始，郭董與國民黨分道揚鑣，更加海闊天空，未來他不再接受黨紀束縛，有更寬廣的空間，為中華民國服務，當最強中華民國外掛。

媒體詢問，郭與國民黨分道揚鑣後會殊途同歸？蔡沁瑜說，不清楚為何這樣形容，若能一起為中華民國努力，讓台灣同胞能過好日子，相信這也是郭想努力的目標，郭也祝福國民黨一起加油。

面對吳敦義盼郭台銘關心國民黨立委，詢及未來協助藍委站台，蔡沁瑜說，一直以來只要理念一致、志同道合、一起為中華民國努力，若本於此初衷，都是郭台銘願意支持的對象；目前沒為止，沒有藍委尋求支持。

由於郭董稱自己是中華民國派，未來與國民黨關係緩和，蔡沁瑜說，對郭而言，只要為中華民國好，他都願意在吳敦義在意的部分以及人選，若有機會，也願意好好談，不會因為黨派、藍綠去分彼此。

吳郭會成形？蔡沁瑜說，希望郭在沒有黨紀束縛、沒有黨員身份下，或許可以談談有沒有這樣機會，能夠見面聊一聊，如果都為中華民國好，郭都願意做。

(中時 )